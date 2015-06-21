أحمد السقا: لا خلاف بيني وبين هنيدي وهذه وصية والدي

حلّ النجم المصري أحمد السقا بطل مسلسل "ذهاب وعودة" ضيفاً على برنامج "رايتينغ رمضان" مع النجمة ميساء مغربي والإعلامي وسام بريدي، فيما أجرى الفنان صابر الرباعي مداخلة، أجاب في أثنائها على مجموعة من الأسئلة.

وتحادث المضيفان مع السقا عن قضايا كثيرة، وطرحا عليه أسئلة مثيرة. البرنامج الذي تنتجه قناة أبو ظبي وشركة "كلاكيت برودكشن" للإنتاج الفني والممتد على مدى ثلاثين حلقة، يستقبل ثلاثين نجماً من نجوم المسلسلات ذات العيار الثقيل لموسم رمضان 2015. والبرنامج يُعرض على كلّ من قناة "أبوظبي" و"النهار" والـ" mtv".

وتحدّث السقا عن تفاصيل مسلسله، وأجاب عن أسئلة خاصّة وأخرى عامة بمنتهى الشفافية.

ومن بين ما كشفه السقا في إجاباته طرفة حدثت معه في مسيرته الفنية، حين قال: "كان ذلك قبل سنوات، وكنت في السعودية لأداء العمرة، وكنت أعيش جواً روحانياً. وبينما أنا في المطار أنتظر طائرتي، إذ برجل مقبل من بعيد ويظهر أنه مصري"، تابع:"وصل الرجل إليّ وطلب مني التقاط صورة معي، فوافقت وشعرت بأنه شعر بالسعادة لذلك.. لكن المفاجأة كانت عندما قال لي إنه كان يحبّني منذ كأس العالم 1990. عندها فهمت أنه افتكرني أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر".

وكشف السقا عن وصية والده له، والتي يعتمدها في حياته فقال:"كانت وصية أبي أن آخذ من النجومية كلّ شيء بشرط ألا أبتعد عن الناس، وأنا قريب من الناس بموجب هذه الوصية".

وأكد السقا أن محمد هنيدي هو صديقه المقرّب والحميم في مصر، نافياً أن يكون قد وقع خلاف بينهما، وكشف أنّه في لحظة الإعلان عن خلافهما، على التلفزيون، كان يتحدث مع هنيدي على الهاتف، وقد وصفه بالشهم والأخ والصديق العزيز.

وتدخّل صابر الرباعي ضمن الحلقة، معتبراً في الوقت نفسه أن أحمد السقا صديق مقرّب، كاشفاً عن أنهما يمارسان الرياضة سوياً.

وحول غنائه شارة المسلسل الذي يتألق فيه السقا، وما إذا كانت موافقته على ذلك هي بسبب السقا قال: "هم اختاروني لهذه المهمّة، والسقا صديق رقم واحد لي في مصر".

ورداَ على سؤال حول ظاهرة غناء نجوم كبار لشارات الأعمال الدرامية مؤخراً قال صابر: "كانت موجودة في السابق، لكن في السنوات الأخيرة، وبسبب كثافة الأعمال باتت المساحة واسعة أكثر لظهور فنانين عرب كبار في هذا النطاق".

وأخيراً، بينما كان منتج مسلسل "ذهاب وعودة" يرفض ظهور مسلسله في برنامج "رايتينغ رمضان"، أصرّ أحمد السقا على الحضور احتراماً منه لقيمة البرنامج والجمهور العربي .

ويستضيف البرنامج غداً نجوم مسلسل "24 قيراط": عابد فهد، وماغي بو غصن، وباسم مغنية.

ويعتبر برنامج "ريتينغ رمضان" أول برنامج عربي من نوعه يجمع أهمّ النجوم لأبرز المسلسلات ويطرح أسئلة خاصة وأخرى جماهيرية عامة، ليكون ختامه حفلاً يكرّم نجومه العرب الذين قدّموا الدراما على أفضل مستوى، عبر حفل ضخم يقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في منتصف أكتوبر المقبل بحضور كبار صنّاع ونجوم الدراما في الوطن العربي.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"