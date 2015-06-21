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وزير الصحة: علاج 7109 حالات بنظام الكروت الذكية بـ12 محافظة

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وزير الصحة: علاج 7109 حالات بنظام الكروت الذكية بـ12 محافظة وزير الصحة: علاج 7109 حالات بنظام الكروت الذكية بـ12 محافظة
أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أن تطبيق المرحلة الأولى من مشروع علاج غير القادرين بالكروت الذكية تكلفت 25 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم علاج 7109 حالات فى 12 محافظة بالجمهورية حتى 20 يونيو الجارى.

وقال الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع": إنه تم إحالة 1001 حالة إلى المستشفيات العامة والمركزية بنسبة 14 % من إجمالى من تم توقيع الكشف الطبى عليهم.

وأضاف الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أن المرحلة الأولى استهدفت التغطية الصحية لــ2 مليون مواطن فى 12 محافظة.

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مصر 365

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