المملكة وروسيا توقعان مذكرة تفاهم لاستثمار عشرة مليارات دولار

وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي والصندوق الروسي للاستثمار المباشر مذكرة تفاهم التزام باستثمار مبلغ 10 مليارات دولار وذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى روسيا الاتحادية.

ووقع المذكرة أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن المفضي، والرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر كريك ديميترياس.

يشار إلى أن الصندوق الروسي للاستثمار المباشر يشارك في استثمارات موازية مع اكبر الصناديق الاستثمارية بالعالم؛ ولديه علاقات استثمارية مع العديد من الشركاء الاستثماريين حول العالم مثل شركة الاستثمارات الصينية، وشركه الاستثمارات الكورية، والبنك الياباني للتعاون الخارجي، ومع الصندوق الاستراتيجي الايطالي، ومع شركه مبادلة، وصندوق الاستثمار الكويتي ومع هيئه الاستثمار القطرية.