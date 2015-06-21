خطة أمنية شاملة للمحافظة على سلامة المعتمرين

أكد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد سعيد بن سالم القرني بان شرطة العاصمة المقدسة تشرف بمشاركة كافة الجهات الأمنية والخدمية في خدمة قاصدي بيت الله الحرام من زوار ومعتمرين ومصلين وقاطني مكة المكرمة خلال شهر رمضان، وهذا شرف كبير وحافز معنوي أكبر لرجال الأمن بشرطة العاصمة المقدسة لمضاعفة جهودهم لأداء مهمتهم على الوجه الأكمل بما يحقق تطلعات ولاة الأمر يحفظهم الله.

وقال العميد القرني ل "الرياض" انه تم اعداد خطة شاملة لأمن المعتمرين، تم اعتمادها من قبل سمو سيدي ولي العهد وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ويتم تنفيذها بمتابعة من مدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج، وبتوجيه وإشراف ميداني من قائد مهام العمرة مدير شرطة منطقة مكة اللواء عبدالعزيز الصولي، وقد بدأ تنفيذ الخطة منذ 25 شعبان كتطبيق فعلي، ونتمنى ان نخرج بموسم ناجح من خلاله نقدم افضل الخدمات الأمنية بإذن الله، حيث انتشر رجال الأمن في كل المواقع كل فيما يخصه، من اجل العمل على تنفيذ الخطة، والتي تم اعدادها بناءً على الدراسات والخبرات التراكمية المتوافرة لدى الجهاز الامني، والدراسات العلمية التي تجريها الجهات المختصة في الامن العام، والتنسيق مع المعاهد البحثية الأخرى كمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.

دعم لجنة الظواهر السلبية بإمارة منطقة مكة المكرمة بالضباط والأفراد والآليات

دعم كبير للجنة الظواهر السلبية:

وأضاف العميد القرني بان شرطة العاصمة المقدسة تشارك بآلاف الرجال من الضباط والأفراد والمئات من المصادر السرية، التي تعمل على تعزيز الجانب الأمني في المنطقة المركزية، لرصد الأوضاع الأمنية بشكل عام ورصد ومتابعة الظواهر السلبية للقضاء عليها، حيث تتركز الخطة الأمنية على عدة محاور اولها نشر أكبر عدد ممكن من الفرق الأمنية الرسمية والسرية الثابتة والمتحركة، لتحقيق الأمن بشقيه الجنائي والوقائي، للحيلولة دون وقوع الجريمة أو الخروج عن النظام بأي شكل من الأشكال.

وبين مدير شرطة العاصمة المقدسة ان شرطة العاصمة المقدسة تباشر أعمال الشق الجنائي بإجراءات الضبط والاستدلال بعد وقوع الجريمة، وهناك مراكز ثابتة في المنطقة المركزية يتم دعمها ومراكز موسمية تحدث في شهر رمضان، لاستقبال البلاغات من قاصدي بيت الله الحرام في المنطقة المركزية، والتسهيل عليهم بدلاً من التوجه للمراكز المحيطة بالحرم المكي الشريف لاستقبال بلاغاتهم، ومعالجتها إن أمكن ذلك أو إحالتهم للمراكز المحيطة بالحرم لتطبيق الأنظمة والتعليمات.

المهام الاستثنائية خلال موسم العمرة لا يعني تخلينا عن مهامنا الأساسية

مشيراً إلى ان هناك دعماً للجنة الظواهر السلبية التي ترأسها إمارة منطقة مكة المكرمة بأعداد كافية من الضباط والأفراد والآليات، للقضاء على الظواهر السلبية التي تمارس في مثل هذه الأجواء الروحانية، وتسبب تعكير لصفو أجواء العباد والمعتمرين والمصلين، وتعطي أنطباعاً غير حسن وغير محمود.

وكشف العميد القرني بان هناك وللأسف من يفد إلى مكة من خارج البلاد بقصد التسول أو البيع المتجول أو النشل، وهناك دعم كافٍ للحد من النشالين، وتم وضع خطة تفصيلية، ودعمت المنطقة المركزية بإعداد كافية للسيطرة على مواقع الازدحام بشكل خاص، وتم زرع المصادر السرية والرسمية الدائمة المجندة لأداء مهامها في هذه الفترة، وأكاد أجزم أنه لا يوجد شبر في العاصمة المقدسة سواء في المنطقة المركزية أو المناطق البعيدة عن الحرم إلا ويحظى بمتابعة وتغطية أمنية، سواء من الجانب الرسمي أو السري.

طرق حديثة لتتبع ورصد النشالين:

وقال مدير شرطة العاصمة المقدسة إن الخطة الخاصة بالأمن تركز على الحفاظ على أمن المعتمرين والحد من الظواهر السلبية وفي مقدمتها ظاهرة النشل، حيث يسعى بعض ضعاف النفوس إلى استغلال هذا التجمع الكبير لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، ونحن لهم بالمرصاد من خلال فرق أمنية سرية مدربة ومؤهلة تم توزيعها بدراية وإتقان، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة البشرية العالية والمناطق التي يتوقع ان تشهد كثافة بشرية، اضافة إلى الاستعانة بالتجهيزات التقنية المتطورة التي تم تجهيزها في غرفة العمليات ومركز التحكم والسيطرة.

وقال العميد سعيد القرني ان نظام البصمة كان له نتائج ايجابية، وساهم بشكل كبير في منع اصحاب السوابق والجرائم الجنائية من الدخول إلى الديار المقدسة، ونحن نعمل في كل عام على اخذ البصمات لكل من يتم القبض عليهم في جرائم النشل، وتصدر بحقهم أحكام شرعية ويتم وضعهم في القائمة السوداء.

وفيما يتعلق بلجنة مكافحة الظواهر السلبية، بين العميد القرني بانها تعمل على مدار الساعة لضبط الباعة المتجولين والمتسولين وخلاف ذلك من الملاحظات والظواهر السلبية، مشيراً إلى ان عمل رجل الأمن لا يقتصر على النواحي الأمنية فحسب، بل يتم تقديم خدمات إنسانية من الفرق الأمنية والمراكز الامنية الدائمة والموسمية لقاصدي بيت الله الحرام، كالإرشاد والتوجيه والإسعاف وما يتطلبه الوضع الإنساني.

تعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى:

وأضاف مدير شرطة العاصمة المقدسة بأن مراكز الشرط بالعاصمة المقدسة هي مراكز دائمة، ولكن الوضع في شهر رمضان يختلف عن الوضع على مدار العام، نظراً لقدوم أعداد كبيرة من مواطني المملكة للعبادة في شهر رمضان، وكذلك أعداد مهولة من المعتمرين من الخارج، تتضاعف الأعباء على مراكز الشرط، ويتم دعمها بأعداد كافية من الضباط والأفراد والآليات لمواجهة هذه الأعداد الإضافية، للتسيهل عليهم وتسهيل استقبال البلاغات ومعالجتها في زمن قياسي، فضلاً عن تعزيز الحراسات الأمنية على مختلف المقرات الأمنية، والاستمرار في تعقب مخالفي نظام العمل والإقامة وتطبيق التعليمات بحقهم.

واوضح العميد القرني ان وجود المهام الاستثنائية خلال موسم العمرة لا يعني التخلي عن مهامها الاساسية، فالعمل يسير على نفس الوتيرة، وهناك فرق أمنية مخصصة لتأمين خطوط المواكب الملكية، ومواكب ضيوف الدولة ذهاباً واياباً، وتم تجهيز رجال الأمن إدارياً ومعنوياً، وتم اعدادهم من كافة الجوانب، ونسأل الله أن تتكلل جهودنا بالنجاح.

وقال إن خطة عمل رمضان ليست وليدة اللحظة، حيث بدأنا التحضير لها بمجرد انتهاء الموسم السابق، وهناك لجان متابعة ورصد وتقييم لكل محاور الخطة الأمنية لأداء العاملين في الميدان، ترصد وتوثق لاستعراض الايجابيات والسلبيات، ونعمل على تعزيز الإيجابيات وتلافي السلبيات، والخطة هي حصيلة عام كامل وهي تجارب سابقة وخبرات تراكمية تولدت لدى رجال الامن، وفي كل موسم ينقضي يتم رصد الإيجابيات والسلبيات وتخزن في بنك معلوماتي، ويعتد بها كقاعدة يستند اليها في اعداد الخطط الامنية، فضلاً عن التعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى، فطبيعة المهمة والجانب الديني وشرف الزمان والمكان يطغى ولله الحمد على سلوك العاملين من رجال امننا في كل وقت وحين خاصة في هذا الشهر الفضيل.

وأضاف مدير شرطة العاصمة المقدسة بان التعاون مطلق بلا حدود والايدي ممدودة في سبيل تقديم خدمة مميزة لقاصدي بيت الله الحرام، أولاً لأداء الواجب المنوط على عواتقنا من ولي الأمر، وطلب الأجر وإخلاص النية واحتساب الأجر، إضافة إلى التكليف من ولي الأمر ومقام المرجع.

تغطية أمنية شاملة لمواقف السيارات:

وقال العميد القرني بان هناك لجنة مخصصة للنقل في مقام الإمارة، أجرت العديد من ورش العمل، واستعرض خلالها الملاحظات التي رصدت خلال الأعوام السابقة، بحضور الشركات المتخصصة بالنقل من وإلى الحرم المكي الشريف، وقد تم التنسيق مع شركات النقل لتوفير العدد الكافي من الحافلات لنقل المعتمرين والمصلين إلى الحرم واعادتهم إلى مواقف مركباتهم، ومن خلال هذا المنبر الرائد -جريدة الرياض- نهيب بجميع المعتمرين التعاون معنا، والعمل على إيقاف مركباتهم في المواقف التي تم إيجادها حول العاصمة المقدسة، وركوب حافلات النقل الجماعي التي ستتولى ايصالهم إلى الحرم الشريف واعادتهم إلى مركباتهم.

وأضاف: اما اهالي مكة المكرمة، فنأمل منهم التعاون والصلاة في مساجد الأحياء، وافساح المجال للمعتمرين الذين قدموا من خارج المملكة وخارج المنطقة، وقد تم تجهيز مواقف محبس الجن وانفاق شارع الأمير متعب ومواقف كدي وجرول لنقل المصلين إلى الحرم لأداء صلاة التراويح، ونحن في شرطة العاصمة المقدسة لدينا مهمة أساسية في خطة رمضان وهي متابعة محطات النقل المحيطة بالحرم المكي الشريف، وهي خمس محطات، محطة باب علي ومحطة أجياد ومحطة جرول ومحطة شعب عامر ومحطة الغزة، وقد تم إحداث قيادة ميدانية لها تحت إشرافنا ومتابعتنا لأهميتها، وقد سخر لها العديد من القدرات البشرية من الضباط والأفراد، ووضع الخطط لإدارة المحطة من حيث تنظيم الصعود والنزول والتدافع والتزاحم والعمل على المحافظة على النواحي الأمنية، خصوصاً بعد انقضاء الصلوات وحسب المعطيات نتطلع الى موسم ناجح بكل المقاييس.

واشار مدير شرطة العاصمة المقدسة ان مواقف السيارات تخضع لتغطية أمنية شاملة، من خلال العربات الرسمية والجهات البحثية، سواء شرطة العاصمة المقدسة أو الدوريات الأمنية أو الجهات ذات العلاقة، ويتم المتابعة من خلال مركز القيادة والسيطرة لكافة مداخل ومخارج وساحات الحرم المكي الشريف وداخل أروقة الحرم، ويتم إعداد تقرير يومي موثق من أرض الواقع بالصوت والصورة، يقدم لمدير الأمن العام اللواء عثمان المحرج، ولقائد مهام العمرة مدير شرطة منطقة مكة اللواء عبدالعزيز الصولي.