بالفيديو...لوسي تشتم رامز جلال وتبصق عليه

خرجت الراقصة والممثلة لوسي عن طورها، فسبّت الممثل رامز جلال، قبل أن تبصق عليه أثناء حلولها ضيفة على برنامج المقالب "رامز واكل الجو".

فقد ركبت لوسي الطائرة مع عدد كبير من الركاب، ثمّ حدث اهتزاز واضطرابات غير طبيعية في الطائرة، مما أدّى بالفنانة إلى إصابتها برعب شديد. وبعد نزولها من الطائرة، كشف لها رامز عن وجهه، وخلع القناع الذي كان يرتديه، فما كان من لوسي إلا أن انهالت عليه بالضرب المبرح، ومزّقت ملابسه، وشتمته، وقالت له: "يا حيوان، يا كلب..."، ثمّ أكملت بتعابير أخرى نابية، قبل أن تُصاب بحالة إغماء.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"