ملكة جمال زيمبابوي تُحرم من تمثيل بلادها بسبب صورها العارية

حرمت اللجنة المنظمة لمسابقة انتخاب ملكة جمال العالم ملكةَ جمال زيمبابوي Emily Kachote من تمثيل بلادها في المسابقة بعدما انتشرت صورها العارية على الـWhatsapp، وفق بيان أصدرته اللجنة.

وذكرت صحيفة الـ Daily mail البريطانية أنه بعد نشر الصور، جرّدت Kachote من لقبها، تماماً كما حصل مع ملكة جمال سابقة، بعدما تصوّرت عارية، حسب ما كشف عليه القيّمون على المسابقة.

وذكر بيان صادر عن اللجنة المنظمة أنّ Emily البالغة من العمر 25 عاماً خالفت قواعد المسابقة، التي تحظّر على حاملات اللقب التصوّر عاريات، مستندة بذلك إلى معلومات واردة في صحيفة لأخبار المشاهير مفادها أنّ الصور نشرت على تطبيق Whatsapp.

وكانت Kachote الحائزة على إجازة في علم النفس قد توجّت ملكة في نيسان/ أبريل الماضي، أمّا الملكة السابقة Thabiso Phiri، فقد تمّ تجريدها من اللقب العام الماضي لنفس السبب.

واضطرت اللجنة المشرفة على المسابقة إلى اختيار الوصيفة الأولى Grace Mutambu لتمثيل بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم المقررة في كانون الأول/يناير التي تشهد وقائعها الصين.

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