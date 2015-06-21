نجم "ذا فويس" سلام نقوزي: لا أتبع موجة سعد المجرد

أطلق نجم برنامج "ذا فويس" سلام نقوزي، أول عمل فني له بعنوان "قولي قولي" وهي أغنية شبابية بكلمات مغربية و إيقاعات شرقية من كلمات وألحان طلال محفوظ وتوزيع عمر صباغ .

واحتفل نقوزي مع أهل الصحافة والإعلام بأغنيته الجديدة في مطعم "ناي" جنوب بيروت، بالإضافة إلى 4 أغنيات طربية قام نقوزي بتجديدها بصوته.

وعن انتقاد البعض له لأدائه أغنيته باللهجة اللبنانية، أوضح سلام أن "الأغنية عرضت عليه وهي قريبة من القلب، لافتاً إلى أنه "من الأشخاص الذين يجيدون غناء المغربي والخليجي"، فأحببت أن أطلّ على الناس بشكل جديد.

وتابع: "لست ممن يريدون اتباع لهجة سعد المجرد أو غيره، بل كل ما حاولت القيام به، هو تقديم لهجة جديدة للشعب اللبناني، وقليل أن ترى مطرباً لبنانياً يغني هذا اللون، والحمدالله الجمهور أحب العمل وتقبله".

ولفت إلى أنه "سيقوم بتصوير العمل قريباً على طريقة الفيديو كليب وهو ن إنتاجه الخاص".

يذكر أن النجم سلام نقوزي قد فاز في لقب " نجم النجوم " عبر شاشة الـMbc عام 2004 ليغيب من بعدها عن الساحة الفنية، ويعود ويشارك في برنامج " ذا فويس " السنة الماضية حيث كان ضمن فريق الفنانة شيرين عبد الوهاب.

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