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هل رفضت فيفي عبده وسمية الخشاب تصوير مشهدهما الأخير؟

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هل رفضت فيفي عبده وسمية الخشاب تصوير مشهدهما الأخير؟ هل رفضت فيفي عبده وسمية الخشاب تصوير مشهدهما الأخير؟

السبت 20-06-2015 21:25

انتشرت أخبار مؤخراً، تفيد بأن الفنانتين فيفي عبده وسمية الخشاب رفضتا تصوير المشهد الأخير من مسلسلهما "يا أنا يا انتي"، بسبب خلافات مادية وقعت بينهما وبين المنتجة مها سليم.

وفي حديث أجرته "سيدتي نت" مع فيفي عبده، نفت الفنانة هذا الخبر بالقول إن هذا الكلام لم يحدث على الإطلاق، ووصفت علاقتها هي وسميّة بالمنتجة مها سليم بـ"السمن على العسل"، مشدّدة على أن المخرجة هي "الست الجدعة" التي تعطي لكلّ فنان حقه. وأشارت فيفي إلى أنّ علاقة صداقة تربطها هي وسميّة بالمخرجة بعيداً عن العمل.

 

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