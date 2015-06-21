مؤتمر مبروك: تجهيز اللاعبين لا يعني التضحية بالدوري.. أنا لي رؤية خاصة

قال فتحي مبروك المدير الفني للأهلي إن اختياراته للتشكيل ومنحه الفرصة لوجوه لا تلعب بانتظام لا يعني أبدا أنه قرر التضحية بالدوري.

وجاءت تصريحات مبروك بعدما قاد الأهلي للتعادل 1-1 مع الجونة. تقدم إسلام رشدي للشياطين وتعادل إسلام محارب للفريق الضيف.

وصرح مبروك بعد المباراة "دفعت بالعديد من الوجوه التي لا تشارك بانتظام لأن لي رؤية خاصة فيما يتعلق باحتياجات الفريق خاصة في ظل ضغط اللقاءات".

وتابع "هناك مباراة أمام بتروجيت في في الدوري ولقاء أمام الترجي التونسي في الكونفدرالية. ولهذا لي رؤية خاصة في التشكيل".

وأردف "لكن هذا لا يعني أني ضحيت بالدوري، بالعكس. أنا لازلت ألعب وفريقي حتى أخر لحظة والأمل لدينا ليس صغيرا أبدا".

تسرع

وعن لماذا لم يفز الأهلي، أجاب "كان هناك استعجال من لاعبينا في بناء الهجمات ومحاولة إنهاء الفرص بشكل سليم".

وأضاف "كان هناك أيضا تمريرات خاطئة عديدة من جانبنا مع تركيز كبير من جانب الجونة".