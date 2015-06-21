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حسام حسن: مواعيد مباريات رمضان سيئة.. وهبوط 5 فرق ليس منطقيا

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حسام حسن: مواعيد مباريات رمضان سيئة.. وهبوط 5 فرق ليس منطقيا حسام حسن: مواعيد مباريات رمضان سيئة.. وهبوط 5 فرق ليس منطقيا

انتقد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري مواعيد المباريات خلال شهر رمضان مطالبا اتحاد الكرة بتعديلها لتصبح متأخرة أكثر عن ذلك.

وتعادل الاتحاد السكندري سلبيا مع سموحة في الجولة الـ35 من الدوري المصري الممتاز.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي "إقامة المباريات في التاسعة والنصف أمر ليس له معنى.. اللاعبون لا يتناولون إفطارا كافيا فقط حساء والحلوى".

وأضاف "ما مشكلة اتحاد الكرة في إقامة المباريات في العاشرة والنصف مثلا.. أطالبهم بتعديل مواعيد المباريات".

وتابع "دوريات أوروبا كلها 20 فريقا لكن لا يهبط 5 فرق.. لا أقول هذا الكلام لأنني قريبا من الهبوط فهناك أندية كثيرة أقل مني في الترتيب".

وأردف "الدوري هذا الموسم قوي للغاية وأفرز لاعبين كثيرين.. انظر مثلا للمنتخب الأوليمبي حسام البدري لديه فريقين بدلا من فريق واحد".

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