تسوبيل طالب الحكم بإخراج وائل جمعة من الملعب مثله

طلب راينر تسوبيل المدير الفني للجونة من حكم المباراة أمام الأهلي إشهار البطاقة الحمراء لمدير الكرة في صفوف الشياطين الحمر وائل جمعة.

تسوبيل خرج من الملعب مطرودا في إطار لقاء الجولة 35 من الدوري المصري والتي انتهت بتعادل الجونة مع الأهلي 1-1.

وذهب تسوبيل خلال اللقاء قبل الصعود إلى المدرجات محتجا لدى الحكم الرابع.

وقال تسوبيل بالإنجليزية إن وائل جمعة يجب أن يخرج هو الأخر من الملعب، لأنه ارتكب الفعل نفسه خلال المباراة.

وكان تسوبيل قد خرج مطرودا لأنه ترك منطقته الفنية ودخل أرض الملعب في إحدى اللقطات.