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العميد يوضح لماذا استبعد علي فرج ووردة وشيكا

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العميد يوضح لماذا استبعد علي فرج ووردة وشيكا العميد يوضح لماذا استبعد علي فرج ووردة وشيكا

وضح حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري لماذا استبعد علي فرج حارس مرمى الفريق وكذلك الثنائي عمرو وردة ومحمود خالد شيكا من مواجهة سموحة.

وكان علي فرج الحارس الأساسي للاتحاد خرج من قائمة الفريق في قرار مفاجيء.

وقال العميد في المؤتمر الصحفي "علي فرج لم يكن موفقا في المباريات الماضية، دفعت بمحمود السيد بدلا منه من الممكن أيضا أن يكون غير موفق لكن هناك فارق".

وأضاف "علي فرج عقده سينتهي هذا الموسم وسيرحل وأنا لن أجلس بلا حيلة.. عدم توفيق محمود السيد سيتعلم منه وهو سيصبح مستقبل الفريق وهذا هو الفارق".

وتابع "الأمر ذاته على عمرو وردة ومحمود خالد شيكا الغير موفقين.. الفريق لا يقف على لاعب".

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فيديو اليوم السابع