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مبروك يفسر.. لماذا لم يدفع برمضان صبحي أساسيا

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مبروك يفسر.. لماذا لم يدفع برمضان صبحي أساسيا مبروك يفسر.. لماذا لم يدفع برمضان صبحي أساسيا

فسر فتحي مبروك المدير الفني للأهلي لماذا لم يدفع برمضان صبحي أساسيا في مباراة الفريق الأحمر أمام الجونة.

وقال مبروك بعد المباراة إن رمضان صبحي لم يلعب أساسيا بسبب شعوره بإجهاد في مباراة للمقاصة ضمن الجولة السابقة من الدوري.

وكان الأهلي قد فاز بهدفين نظيفين على مصر للمقاصة، ثم تعادل الفريق الأحمر مع الجونة بنتيجة 1-1.

وصرح مبروك بعد المباراة "فضلنا إراحة رمضان خوفا من تفاقم مشكلته. كذلك محمد رزق شعر بإرهاق في العضلة الخلفية لهذا خفنا أن يتحول الإجهاد إلى إصابة".

ولعب إسلام رشدي في مكان رمضان صبحي كما شارك هندريك هلمكه في الوسط على حساب محمد رزق.

رشدي سجل هدفا لكنه خرج مستبدلا في الشوط الثاني الذي شهد استقبال مرمى الأهلي لهدف من إسلام محارب.

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