أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

المقاولون والنصر هما الفائزان فقط في جولة رمضان الأولى

Google+ Print
المقاولون والنصر هما الفائزان فقط في جولة رمضان الأولى المقاولون والنصر هما الفائزان فقط في جولة رمضان الأولى

حقق فريقا المقاولون العرب والنصر الفوز أمام ألعاب دمنهور والأسيوطي ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري المصري التي انتهت باقي مبارياتها بالتعادل.

فقد فاز المقاولون العرب برباعية مقابل هدف سجلها محمد سالم هدفين في الدقيقتين 17 و61 وسجل عمر جمال الثالث في الدقيقة 62 وحسام عبد العال في الدقيقة 83.. نفس الدقيقة التي جاء فيها هدف دمنهور الوحيد.

ورفع المقاولون رصيده للنقطة 49 بالمركز السابع بينما ظل دمنهور الهابط رسميا بالترتيب قبل الأخير بـ14 نقطة.

ويستعد المقاولون لمواجهة الزمالك في الجولة المقبلة وتقام المباراة يوم 23 يونيو الجاري.

أما الفائز الثاني فكان النصر بهدفين سجلهما أحمد السباعي ودخير محمد رغم تقدم الأسيوطي بهدف عطية النشوي في الدقيقة الخامسة.

جولة التعادل

وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل بخلال مواجهتي الأهلي مع الجونة والزمالك ضد بتروجيت في الجولة الأولى في ليالي رمضان.

فقد تعادل الرجاء مع الداخلية والإسماعيلي أمام الجيش سلبيا والاتحاد ضد سموحة سلبيا.

وبات جدول المسابقة يشمل الزمالك في المقدمة بـ74 نقطة ثم الأهلي وصيفا 65 نقطة.

ويأتي الإسماعيلي خامسا برصيد 51 نقطة.

لمعرفة باقي الترتيب انتقل للجدول كاملا من هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع