المقاولون والنصر هما الفائزان فقط في جولة رمضان الأولى

حقق فريقا المقاولون العرب والنصر الفوز أمام ألعاب دمنهور والأسيوطي ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري المصري التي انتهت باقي مبارياتها بالتعادل.

فقد فاز المقاولون العرب برباعية مقابل هدف سجلها محمد سالم هدفين في الدقيقتين 17 و61 وسجل عمر جمال الثالث في الدقيقة 62 وحسام عبد العال في الدقيقة 83.. نفس الدقيقة التي جاء فيها هدف دمنهور الوحيد.

ورفع المقاولون رصيده للنقطة 49 بالمركز السابع بينما ظل دمنهور الهابط رسميا بالترتيب قبل الأخير بـ14 نقطة.

ويستعد المقاولون لمواجهة الزمالك في الجولة المقبلة وتقام المباراة يوم 23 يونيو الجاري.

أما الفائز الثاني فكان النصر بهدفين سجلهما أحمد السباعي ودخير محمد رغم تقدم الأسيوطي بهدف عطية النشوي في الدقيقة الخامسة.

جولة التعادل

وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل بخلال مواجهتي الأهلي مع الجونة والزمالك ضد بتروجيت في الجولة الأولى في ليالي رمضان.

فقد تعادل الرجاء مع الداخلية والإسماعيلي أمام الجيش سلبيا والاتحاد ضد سموحة سلبيا.

وبات جدول المسابقة يشمل الزمالك في المقدمة بـ74 نقطة ثم الأهلي وصيفا 65 نقطة.

ويأتي الإسماعيلي خامسا برصيد 51 نقطة.

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