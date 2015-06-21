مؤتمر فيريرا: غاضب.. لكني طبعا لن أوقع عقوبات على اللاعبين

أقر جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك بأنه يشعر بالغضب بعد إهدار فريقه للفوز على بتروجيت في الجولة 35 من الدوري المصري.

الزمالك تقدم بهدف باسم مرسي ثم تعادل بتروجيت عن طريق جيمس تيدي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وقال فيريرا بعد المباراة: "بالطبع أنا غاضب من النتيجة. لا يوجد مدرب يكون سعيدا أبدا بعد إهدار فوز كان في يديه".

وتابع "النتيجة غير عادلة، كان بإمكاننا ضمان الفوز. فقدنا السيطرة لفترة، وأهدرنا العديد من الفرص".

لا عقوبات

لكن فيريرا أجاب بالنفي في سؤال حول ما إذا كان سيجمد مستحقات لاعبي الزمالك مجددا كما حدث حين تعادل الفريق الأبيض مع الجونة.

وأوضح المدرب البرتغالي "إنها مباراة مثل أي مباراة في الدوري. لا يوجد ما يبرر إيقاف المستحقات".

وأكمل "لدينا ضغطا كبيرا في المباريات، لكني أسعى وفريقي لإنهاء الأمور مبكرا في الدوري ونتوج باللقب".