الخوبـة: الأوضـاع آمنة والحياة طبيعية

أقامت شرطة منطقة جازان في اول ايام الشهر الفضيل افطارا رمضانيا لمنسوبي الامن العام المرابطين على الشريط الحدودي بمحافظة الحرث ( الخوية ) وذلك تكريما منها وتقديرا لما يقومون به من دور بطولي في حفظ الامن في محافظات الشريط الحدودي.

وقد شارك في الافطار الذي اقيم بمحافظة الحرث الحدودية اللواء ناصر الدويسي مدير شرطة المنطقة ومحمد حمود الشايع أمين منطقة جازان ومدير فرع المجاهدين عبدالرحمن المويشير ومحافظ الخوبة مبارك السبيعي ومديرو افرع الامن العام بالمنطقة وعدد من الضباط والافراد.

وأوضح اللواء ناصر الدويسي ان الهدف من الافطار في هذا الشهر الفضيل هو مشاركة رجالنا البواسل من منسوبي الامن العام في محافظات الشريط الحدودي والتي تنعم بالأمن والامان بفضل من الله ثم تواجد رجال قوتنا المسلحة في الخطوط الامامية لضرب كل معتدٍ على حدود هذا الوطن الغالي ويقف من خلفهم رجالنا امننا البواسل الذين يقومون بدور كبير جدا في حفظ الامن في جميع القرى والمحافظات الحدودية.

وبين اللواء الدويسي أن شرطة المنطقة تعمل عبر جميع القطاعات والجهات الأمنية التابعة لها على تقديم وبذل كل الجهود من أجل الحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين بالتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية الأخرى ، لردع كل من يحاول المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن.

من جهته أكد مبارك بن سحمان السبيعي محافظ الحرث (الخوبة ) الحدودية أن الأوضاع في قرى المحافظة وخاصة قرى الشريط الحدودي آمنة ومطمئنة ولله الحمد وان الحياة تسير فيها بشكل طبيعي ،مؤكدا ان رجال قواتنا المسلحة وامننا البواسل يقومون بواجبهم البطولي في الحفاظ على حدود وأمن الوطن ويؤدون مهامهم في التصدي لكل عابث ومغامر ومعتد ومخرب، حفظ الله لنا هذا الوطن وحفظ الله لنا قيادته الحكيمة.

اللواء الدويسي: رجالنا البواسل على أهبة الاستعداد لضرب كل معتدٍ على حدود الوطن

من جهة اخرى قال محمد حمود الشايع امين منطقة جازان ان مشاركتنا لرجال الامن البواسل المرابطين افطارهم هو واجب علينا، واقل مايمكن ان نقدمه لهؤلاء الرجال الذين يعملون ليل نهار لخدمة وطنهم وحفظ الامن ، فلهم منا كل الشكر والتقدير على كل ما يقومون به في حماية وطنهم وخدمته وتحقيق الأمن وعن انطباعه عن الحالة الامنية في الشريط الحدودي بين الشايع ان محافظاتنا الحدودية تنعم بالامن والامان والوضع ولله الحمد مطمئن بجهود ابناء هذا الوطن المخلصين من رجال القوات والمسلحة والامن الذين يبذلون ارواحهم وكل ما يملكون في الدفاع عن تراب هذا الوطن

معنويات عالية ويقظة دائمة.

ورصدت الرياض قبل افطار اول الشهر الكريم الجهود التي يقوم بها ضباط وأفراد الشرطة وافرع الأمن العام بمنطقة جازان المرابطون على الشريط الحدودي وشاهدت معنوياتهم العالية ويقظتهم الدائمة وتمكنهم من فرض السيطرة الأمنية الكاملة تحسباً لمواجهة أي طارئ لا قدر الله في نطاق العمل والمسؤولية مسطرين أروع أمثلة في تقديم واجبهم الوطني لخدمة الوطن والمواطن

وقد عبر عدد من الضباط والافراد الذين التقيناهم اثناء الافطار عن سعادتهم الغامرة وهم يؤدون واجبهم في ميادين الشرف على الشريط الحدودي خدمة لوطنهم الذي اعطاهم الكثير وخدمة لإخوانهم المواطنين في هذه المحافظات الحدودية مؤكدين بان الوطن الغالي على الجميع.