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الانتخابات البلدية بالمدينة تستعرض مع رؤساء البلديات البرنامج الزمني

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الانتخابات البلدية بالمدينة تستعرض مع رؤساء البلديات البرنامج الزمني الانتخابات البلدية بالمدينة تستعرض مع رؤساء البلديات البرنامج الزمني

    ترأس مساعد أمين منطقة المدينة المنورة م. فهد العوفي الاجتماع التنسيقي لرؤساء بلديات المحافظات في المنطقة الذي عقدته اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة المدينة المنورة لتحديد البرنامج الزمني لمواعيد تنفيذ مراحل الدورة الثالثة للانتخابات البلدية.

وشهد الاجتماع حضور وكيل الأمين لشؤون بلديات المحافظات والمراكز محمد بن مشاري الرحيلي وعددا من رؤساء بلديات المحافظات والمراكز.

وقد استعرض عضو اللجنة المحلية للانتخابات البلدية بمنطقة المدينة المنورة منسق اللجنة والمتحدث الرسمي لأمانة منطقة المدينة المنورة م. يحيى صالح البرنامج الزمني للانتخابات وعناصر مراحل البرنامج والتي تبدأ بمرحلة إجراءات قيد الناخبين وتحديث البيانات السابقة، تليها مرحلة إعلان الجداول الأولية لقيد الناخبين وإعلان الجداول النهائية لقيد الناخبين، ومرحلة إجراءات تسجيل المرشحين وثم مرحلة القوائم الأولية للمرشحين ومرحلة إعلان القوائم النهائية للمرشحين ومرحلة الحملات الدعائية الانتخابية للمرشحين ثم مرحلة يوم الاقتراع وأخيراً مرحلة إعلان النتائج، كما استعرض م. يحيى البرامج الزمنية للحملة الانتخابية، والمهام المناطة بكل بلدية والكوادرالمطلوبة وفق التعليمات المبلغة من الوزارة واستعرض كذلك آلية استقبال المرشحين والمرشحات والمراكز الانتخابية والدوائر المعتمدة في المدينة المنورة ومحافظاتها.

الجدير بالذكر أن الانتخابات البلدية في منطقة المدينة المنورة تنطلق في السابع من ذي القعدة القادم عبر 32 مركزاً في 10 دوائر بداخل المدينة منها 22 مركزاً للرجال و10 للنساء، بالإضافة الى 45 مركزاً في 18 دائرة بالمحافظات والمراكز منها 27 مركزاً للرجال و18 للنساء.

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