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السديس يدشن خدمات العربات الكهربائية الجديدة

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السديس يدشن خدمات العربات الكهربائية الجديدة السديس يدشن خدمات العربات الكهربائية الجديدة

    دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس العربات الكهربائية الجديدة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ذات المواصفات والمقاييس العالمية. وأوضح مدير إدارة العربات بالمسجد الحرام مصلح بن منير المحمادي أن هذه العربات معتمدة من قبل الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الدواء والغذاء " كمنتج طبي وتتحمل وزن (250) كجم كحد أقصى".

الجدير بالذكر أن إدارة العربات تشرف على تقديم هذه الخدمة داخل المسجد الحرام وتقوم بمراقبة سير وتنظيم أعمال الحركة داخل المسار المخصص للعربات لأداء العمل على الوجه الأكمل.

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