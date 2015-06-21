ممارس طبي ينتقد آلية «الغذاء والدواء» في سحب الأدوية

انتقد ممارس في المجال الطبي الآلية التي تتبعها الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة لإيقاف وسحب بعض الأدوية من الأسواق والمستشفيات بحجة عدم صلاحيتها ومناسبتها للمرضى رغم أن تلك الأدوية تكون مجازة من أعلى الهيئات المتخصصة في بلدان أخرى.

وقال رئيس التعاون الدولي في جمعية القلب السعودية رئيس فرع كلية القلب الأميركية في المملكة الدكتور هاني نجم إن الهيئة العامة للغذاء والدواء تتبع أسلوباً مختلفاً عن الهيئات المشابهة لها عالمياً فهي تقوم بمنع استخدام الدواء بشكل كامل وسحبه من الأسواق دون مراعاة لوجود بعض الحالات والتشخيصات التي يلائمها الدواء وتستفيد منه وحتى دون استشارة وأخذ مرئيات المتخصصين في المجال الطبي المعين من الممارسين، بل تعتمد في قرار المنع على رأي لجنة محلية داخل الهيئة منفردة.

وأضاف الدكتور هاني نجم بأن هذه الآلية في منع وإيقاف الأدوية ليست الطريقة المعمول به عالمياً فهيئة الغذاء والدواء الأميركية FDA على سبيل المثال تعتمد في قرار المنع والإيقاف على لجان ومستشارين لإعطائها الرأي الصائب المبني على البراهين، وفي حال وجود تحفظات بشأن دواء لبعض التشخيصات والحالات لا تقوم الهيئة الأميركية بإصدار تنبيه بشأن استخدام المستحضر في تلك التشخيصات دون منعه بشكل كامل.

ووجه "نجم" تساؤلاً عن عدم اعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء استشارة الممارسين من الأطباء بشأن صلاحية الدواء ومناسبته ومنعه وإيقافه من الأسواق كما تفعل هيئة الغذاء والدواء الأميركية، وهل يعد ذلك عدم اعتراف من الهيئة بقدرات الطبيب السعودي مقارنة بما عليه الحال مع الطبيب الأميركي الذي تتاح له حرية اختيار إعطاء المريض الدواء المناسب لحالته، وشدد على أن مسؤولية إعطاء الدواء للمريض هي من اختصاص الطبيب وحتى في حال أعطي الدواء للتشخيص والحالة الغير مناسبة فهذا خطأ طبي لا يستدعي سحب الدواء من الأسواق بحجة الخوف من تكرار التشخيص الخاطئ.

وتأتي هذه الانتقادات من الممارسين الصحيين للهيئة العامة للغذاء والدواء متزامنة مع منعها مؤخراً علاج إفابرادين (ivabradine) بعد أن قالت إنه يؤدي إلى توقف القلب والوفاة، على الرغم من اعتماد هيئة الدواء الأميركية العلاج أساساً لمرضى ضعف عضلة القلب، حيث تذمر هؤلاء من قرار الهيئة سحب الدواء من دون الرجوع إلى الأطباء والخبراء في المجال واعتبروا الأمر غير معتاد في الهيئات والمؤسسات الحكومية المشرعة والمقننة للممارسين الصحيين.