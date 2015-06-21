أخبار عاجلة

«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي -
خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي -
محافظة أسوان تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بأساليب علمية -
فيديو| لهذه الأسباب يرفض حازم إمام الترشح لرئاسة الزمالك حاليا -
بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟» -
فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور -
إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في دمياط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مؤسسة محمد بن فهد للتنمية توزع 13 وحدة سكنية

Google+ Print

    وزعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ضمن المرحلة الثانية من مشروعاتها الإنسانية بالمملكة، 13 وحدة سكنية من مشروع الإسكان الميسر بمدينة الدمام الذي يضم 148 وحدة سكنية.

كما بدأت المؤسسة بوضع البرامج التدريبية والتوظيفية لأبناء الساكنين، بهدف تمكين أبناء الأسر المحتاجة من المهارات المطلوبة بسوق العمل، لإيجاد الوظائف المناسبة لهم أو تمويل مشروعات صغيرة لتمكنهم من تسيير أمور حياتهم المعيشية.

وفي إطار الاستعدادات لاستهداف 100 منزل على مستوى المملكة ضمن المرحلة الثانية من المشروع، أنهت المؤسسة أعمال الترميم ل 110 منازل على مستوى المملكة العام المنصرم.

كما أطلقت المؤسسة مؤخراً صندوق شفاء الذي يهدف إلى توفير العلاج والمستلزمات الطبية للمرضى، وتعمل المؤسسة في إطار المرحلة الثانية من هذا المشروع على توقيع اتفاقيات مع جمعيات ومؤسسات ذات علاقة بشؤون المرضى لتقديم الخدمات اللازمة لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية