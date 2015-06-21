مؤسسة محمد بن فهد للتنمية توزع 13 وحدة سكنية

وزعت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية ضمن المرحلة الثانية من مشروعاتها الإنسانية بالمملكة، 13 وحدة سكنية من مشروع الإسكان الميسر بمدينة الدمام الذي يضم 148 وحدة سكنية.

كما بدأت المؤسسة بوضع البرامج التدريبية والتوظيفية لأبناء الساكنين، بهدف تمكين أبناء الأسر المحتاجة من المهارات المطلوبة بسوق العمل، لإيجاد الوظائف المناسبة لهم أو تمويل مشروعات صغيرة لتمكنهم من تسيير أمور حياتهم المعيشية.

وفي إطار الاستعدادات لاستهداف 100 منزل على مستوى المملكة ضمن المرحلة الثانية من المشروع، أنهت المؤسسة أعمال الترميم ل 110 منازل على مستوى المملكة العام المنصرم.

كما أطلقت المؤسسة مؤخراً صندوق شفاء الذي يهدف إلى توفير العلاج والمستلزمات الطبية للمرضى، وتعمل المؤسسة في إطار المرحلة الثانية من هذا المشروع على توقيع اتفاقيات مع جمعيات ومؤسسات ذات علاقة بشؤون المرضى لتقديم الخدمات اللازمة لهم.