تعليم المدينة يعتمد مراكز الخدمة الرمضانية لزوار المسجد النبوي

اعتمد مدير عام التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم مراكز الخدمة الرمضانية لزوار المسجد النبوي الشريف وذلك بمشاركة مشروع رسل السلام الكشفي ونادي خدمة ضيوف الرحمن تحت شعار (نفخر بخدمتكم)، وفق خطة عمل تم إعدادها لعمل المركزين، بالتعاون بين الإدارة العامة للنشاط الكشفي بوزارة التعليم وجمعية الكشافة العربية السعودية.

وقد حرصت الإدارة على تجهيز المركزين بالتجهيزات اللازمة لتقديم خدماتها بشكل متميز يبرز الدور التربوي والكشفي في العمل التطوعي والاجتماعي بما يليق بزوار المسجد النبوي الشريف والمعتمرين في ظل اهتمام حكومتنا الرشيدة بتربية النشء وتوجيه قدراتهم وطاقاتهم وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم وعلى من حولهم بالنفع والفائدة، ويعمق بداخلهم الاعتزاز بالقيم والثوابت الدينية والولاء الانتماء لهذا الوطن المعطاء وقادته الأوفياء، من خلال هذه الفترة الزمنية المهمة من حياتهم، فترة إجازاتهم الصيفية وتوجيه عطائهم في الأعمال التطوعية المتمثلة في خدمات الزوار والمعتمرين.

من جهته قال العبدالكريم: إننا نفخر ونعتز بخدمتنا لضيوف الرحمن من زوار المسجد النبوي الشريف من الحجاج والمعتمرين ومرد فخرنا كون هذا العمل الجليل يأتي امتداداً لاهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بالحجاج والمعتمرين وكافة زوار هذا البقاع الطاهرة في مواسم الخير والبركة كشهر رمضان المبارك وموسم الحج ومتابعة دائمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير المنطقة وكل ما يبذله ويقدمه أبناء الكشافة وقادتهم والطلاب المشاركين في مراكز الخدمة يدفعهم إليه حسهم الوطني العالي بتلقائية إلى البذل والعطاء والتطوع في عمل الخير.

يذكر بأنه يشارك في هذين المركزين 300 قائد وكشاف يقدمون خدمات عديدة ومتنوعة تتمثل تنظيم صفوف المصلين في الساحات الخارجية وإرشاد التائهين من الأطفال والمسنين وإيصالهم أماكن سكنهم بأمان بواسطة عربات القولف وعربات الدفع والمشاركة في توزيع وجبات افطار صائم والمياه المبردة (سقيا) في عدد من المواقع الهامة كالساحات المحيطة بالمسجد النبوي الشريف ومسجد قباء ومسجد الميقات ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز وكيلو: 9 ومركز الهندية على طريق الهجرة ، كما يقوم أفراد الكشافة بالتعاون مع رجال المرور في تنظيم حركة السير وعبور المشاة من وإلى المسجد النبوي وكذلك المساهمة في تنظيم باصات النقل الترددي.