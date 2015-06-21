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أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية: سننسحب من تحالف الإخوان دون عقد جمعية عمومية

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أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية: سننسحب من تحالف الإخوان دون عقد جمعية عمومية أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية: سننسحب من تحالف الإخوان دون عقد جمعية عمومية
قال الشيخ فؤاد الدواليبى، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، إن قرار انسحاب الجماعة الإسلامية من تحالف دعم الإخوان سيتم بدون عقد جمعية عمومية للجماعة، لأن قرار الانضمام للتحالف تم بدون الرجوع إلى أعضاء الجماعة.

وأضاف "الدواليبى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن أعضاء مجلس شورى الجماعة الإسلامية يعلمون أن الأغلبية ليست مع البقاء فى التحالف، ولكن حتى الآن يؤخرون القرار دون إبداء أى أسباب، ولكن مع الضغط المتواصل من قبل الأعضاء سيتم إعلان الانسحاب خلال الفترة المقبلة.

- فؤاد الدواليبى: رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية لا يستطيع أخذ أى قرار

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