مختار بلمختار يوحد فروع القاعدة فى شمال افريقيا لمواجهة "داعش"

أفاد تقرير اخبارى أن الجزائرى المطلوب دوليا بتهم الإرهاب مختار بلمختار الذى تردد انه قتل فى غارة أمريكية شرق ليبيا الأسبوع الماضي، أنشأ مجلس شورى للجماعات الجهادية الموالية للقاعدة، يضم ممثلى فروع التنظيم فى ليبيا والجزائر وشمال مالي.

ونقلت صحيفة " الخبر" الجزائرية فى عددها الصادر الأحد، عن مصدر أمنى مسؤول قوله إن الوحدة بين فروع تنظيم القاعدة الدولى فى ليبيا والجزائر تمت بالفعل تحت اسم مجلس شورى تنظيم القاعدة فى إفريقيا، الذى ضم ممثلين عن 4 جماعات هى كتائب القاعدة فى سرت الليبية وكتيبة القعقاع بن عمر الموالية للقاعدة فى شرق ليبيا وكتائب الصحراء فى تنظيم القاعدة المغاربى فى مالى بقيادة يحيى أبو الهمام، وبقايا تنظيم القاعدة فى شمال الجزائر.

وكشف نفس المصدر عن مصالحة تاريخية تمت فى الأسابيع الأخيرة، بين أمير تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامي، عبد المالك دروكدال، المكنى ابو مصعب عبد الودود، وأمير كتيبة "الملثمين" مختار بلمختار. موضحا بأن المصالحة جاءت فى إطار مسعى لتوحيد الجماعات السلفية الجهادية فى شمال إفريقيا لمواجهة النفوذ المتزايد لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وأوضحت الصحيفة أن عبد المالك دروكدال، انهى عداوته الشخصية لمختار بلمختار، حيث أزاحه مرتين من قيادة كتائب الصحراء فى الفترة بين 2004 و2008، وقرر التحالف معه من أجل ترميم منظمته الإرهابية التى تعرضت لزلزال حقيقي، نتيجة انشقاق البعض من أعضائها والتحاقهم بجند الخلافة الموالى لـ"داعش".

كما اشارت ان بيان نفى مقتل مختار بلمختار، الصادر عن تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي، جاء لتأكيد المصالحة بين أمير تنظيم القاعدة دروكدال من جهة، وأمير كتيبة الملثمين بلمختار، من جهة ثانية، رغم عدم وجود صلة تنظيمية مباشرة بين التنظيمين.

وذكرت الصحيفة ان معلومات استخباراتية تم تداولها قبل أسابيع حول مساعى توحيد الجماعات الجهادية الموالية لتنظيم القاعدة فى شمال إفريقيا فى مجلس شورى واحد لتنسيق النشاط. وأن تقارير أمنية أشارت إلى أن الجهادى الجزائرى مختار بلمختار يقود هذا المسعى، حيث تنقل إلى سرت الليبية مرتين على الأقل واجتمع بقياديين من الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة فى ليبيا.

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