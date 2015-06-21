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ضبط 277 ألف صاروخ ألعاب نارية قبل بيعها فى الأسواق بقنا

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ضبط 277 ألف صاروخ ألعاب نارية قبل بيعها فى الأسواق بقنا ضبط 277 ألف صاروخ ألعاب نارية قبل بيعها فى الأسواق بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا من ضبط عدد من الألعاب النارية قبل بيعها بالأسواق.

تلقي اللواء عادل العظيم أيوب إخطارًا من العميد هشام خطاب مدير المباحث يفيد بتمكن مباحث الآداب برئاسة الرائد محمد المراغى من ضبط 277 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام حال قيام الضباط المعينين خدمة القول الأمنى بعمل أحد الاكمنة بناحية مجمع الموافق دائرة قسم قنا بحوزة حمادة ش ح 23 سنة ومقيم مركز الفيوم حال استقلالة التروسيكل رقم 201114 (الفيوم).

جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.
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