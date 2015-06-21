محافظ المنوفية: سأعتذر لأسر الشهداء عن حضور بلطجى لافتتاح نفق باسم شهيد

أعرب الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، أنه تفاجأ بوجود شخص غير محترم خلال افتتاحه نفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفى "كوبرى السمك" سابقًا قائلاً: "علشان أكون صادقًا أنا معرفوش شخصيًا.. وعند علمى اتخذت إجراءات ضد رئيس الحى ومساعده وسكرتيره وأمرت بفتح تحقيق فى الواقعة.. وهذا خطأ حدث ولن يمر مرور الكرام أى ما كان المتسبب فيه.. وأنا أملك ثقافة الاعتذار للشهيد وأسرته".

وأضاف محافظ المنوفية فى اتصال هاتفى لبرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة "دريم 2": "لم أعف نفسى من المسئولية وأنا بتكلم بكل صراحة وشفافية ونظرًا لضخامة عدد المتواجدين لم أتمكن الاستفسار عمن بجوارى.. سأتقدم باعتذار لأسر الشهداء بشكل يليق بأهلى".

من جانبهم أكد عدد من أسر شهداء المحافظة خلال اتصال مشترك أنهم لم يتلقوا أية دعوات لحضور افتتاح النفق الذى يحمل أسم أحد الشهداء فى حين تصدر المشهد أحد البلطجية.

وكانت محافظة المنوفية شهدت اليوم واقعة مثيرة وهى حضور أشهر بلطجية العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم ويدعى "بلبل" افتتاح نفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفى (كوبرى السمك) سابقًا بحضور الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية واللواء هشام شادى رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ومشاركته للمحافظ والقيادات التنفيذية الافتتاح وقيامه بتقديم المقص للمحافظ لقص شريط الافتتاح.

يذكر أن نفق الشهيد مصطفى إبراهيم الصيفى تكلف 9 ملايين جنيه، وهو أحد الأنفاق الحيوية، التى تربط الحى الغربى بمدينة شبين الكوم، وكان يعانى إهمالاً دام أكثر من خمسين عامًا إلى أن بدأت أعمال التجديد والتطوير منذ أغسطس 2014، تضمنت الأعمال توسعة النفق وتجديد البنية التحتية من كابلات تليفون وكهرباء ومواسير مياه شرب وصرف.

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