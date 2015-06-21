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تجديد حبس 5 سيدات ورجل 15 يومًا لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة فى مدينة نصر

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تجديد حبس 5 سيدات ورجل 15 يومًا لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة فى مدينة نصر تجديد حبس 5 سيدات ورجل 15 يومًا لاتهامهم بتكوين شبكة دعارة فى مدينة نصر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس 5 سيدات ورجل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة الدعارة والتحريض على الرذيلة.

كان أحمد بركات وكيل نيابة مدينة نصر أول وسكرتارية هانى رمسيس بإشراف المستشار أحمد شورب رئيس النيابة قد أمر بحبس 5 سيدات ورجل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة الدعارة والتحريض على الرذيلة.

واعترفت إحدى المتهمات فى تحقيقات أيمن المنشاوى وكيل نيابة مدينة نصر أول وسكرتارية سيد سامى بإشراف المستشار هيثم مشهور مدير النيابة، عن مشاهدتها لإحدى المتهمات تدخل غرفة النوم بصحبة المتهم، لممارسة الجنس، بينما أنكرت باقى المتهمات قيامهن بممارسة الدعارة.

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية بالقاهرة عن قيام إحدى السيدات بتكوين دعارة بإحدى الشقق بمدينة نصر، من خلال استقطابها لعدد من الفتيات، وعقب استهداف الشقة من قبل رجال الشرطة تمكنوا من ضبط إحدى السيدات فى حالة تلبس بممارسة الجنس مع المتهم بينما كانت باقى المتهمات فى حالة استعداد.
> كما كشفت التحقيقات أن إحدى المتهمات تقوم بدور القوادة، تم ضبط وتحريز الملابس الداخلية للمتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .

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مصر 365

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