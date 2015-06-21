تيليجراف: تشيلسي يقتحم سباق ألكسندر سونج

يرغب تشيلسي في الفوز بخدمات الكاميروني ألكسندر سونج صاحب الـ27 عاما من نادي برشلونة.

سونج لعب في الموسم المنصرم بقميص وست هام الإنجليزي على سبيل الإعارة من نادي برشلونة الإسباني.

في الموسم الماضي استعاد جزء من مستواه، ما جذب أعين نادي تشيلسي.

تشيلسي يبحث عن لاعب يجيد دور الارتكاز الدفاعي ليكون بديلا لنمنيا ماتيتش بعد قرار بيع جون أوبي ميكيل.

لهذا يرغب تشيلسي بحسب تقرير صحيفة ديلي تيليجراف في الفوز بالصفقة، ويسابق وست هام عليها.

وست هام يرغب في ضم اللاعب مجانا، وبرشلونة يطلب 5 مليون جنيه استرليني، وتشيلسي يراقب قبل اتخاذ قراره النهائي.