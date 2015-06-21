مسارات للجري والدراجات الهوائية في أبوظبي

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، تنفيذ مسارات للجري ومسارات أخرى للدراجات، بأطوال تصل إلى 80790 متراً طولياً. وقالت في بيان صحافي أمس، إن أبوظبي تضم حالياً 8440 متراً طولياً من مسارات الجري، في حين تبلغ أطوال مسارات الدراجات الهوائية القائمة حالياً 17340 متراً طولياً، مشيرة إلى أن مسارات الدراجات المقترحة يبلغ طولها 7624 متراً على شارع الشيخ زايد..

ومسار شارع شخبوط بن سلطان يمتد إلى 6700 متر، ومسار شارع الخليج العربي يمتد إلى 6650 متراً، ومسار ساحة أفراح آل نهيان يمتد إلى 2320 متراً، وتجمع بين هذه المسارات مواصفات محددة، ويبلغ عرض كل منها 3.5 أمتار، وهي مزودة بعلامات تخطيط تحدد المسارات.

وذكرت أنها تواصل تنفيذ مشاريع مشابهة في مجالات مسارات المشي والدراجات الهوائية، حيث حققت نسبة إنجاز تتراوح ما بين 50 و85% من تنفيذ مشروع إنشاء ممرات مدمجة للمشاة والدراجات الهوائية في كل من مدينة خليفة، ومدينة شخبوط، ومدينة محمد بن زايد، بأطوال تتراوح بين 7 و18 كيلومتراً.

وأضافت أنه يتم تنفيذ ممرات المشاة والدراجات في المدن الثلاث، بحيث يكون عرض الممرات 4 أمتار مدمجة بين المشاة والدراجات الهوائية، وعلى أن تبتعد مسافة 4 أمتار عن حجر الرصيف للطريق الرئيس، كما يتم الفصل أو التمييز بين ممر الدراجات وممر المشاة، كما ستكون أبعاد الممر 2.2 متر للدراجات و1.8 متر للمشاة.

وأشارت إلى أن طول الممشى في مدينة خليفة يصل إلى 7.891 كيلومترات، وحققت البلدية نسبة إنجاز وصلت أكثر من 60%، بينما يصل طول الممشى في مدينة شخبوط إلى 18.838 كيلومتراً، وبنسبة إنجاز تجاوزت 50%، في حين يصل طول الممشى في مدينة محمد بن زايد إلى 14.277 كيلومتراً، وبنسبة إنجاز تجاوزت 85%.