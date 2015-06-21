شرطة دبي تعتمد «وول ستريت للصرافة» لدفع المخالفات المرورية

قال اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، إن اعتماد القيادة العامة لشرطة دبي شركة وول ستريت للصرافة لتحصيل المخالفات المرورية يصب في تحقيق استراتيجية شرطة دبي في التحول الذكي..

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع إحدى شركات الصرافة الوطنية، لتقوم بدورها في تيسير عملية دفع المخالفات، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية فرصة سانحة للجمهور والشركات في دفع المخالفات بيسر وسهولة، وبشكل مريح عن طريق أي فرع من فروع وول ستريت للصرافة ووكلائها على الامتداد الجغرافي للدولة.

جاء ذلك خلال الاتفاقية التي وقعتها القيادة العامة لشرطة دبي وشركة وول ستريت للصرافة، لتوفير أفضل الخدمات وتعزيز التعاون المشترك لإتاحة مزيد من الخيارات لتسديد المخالفات، وقعها اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، وسلطان بن خرشم، المدير التنفيذي لوول ستريت للصرافة. حضر مراسم توقيع الاتفاقية العميد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية..

والعقيد نعيم الخطيب، مدير إدارة الإيرادات والخزينة، والرائد عبد الله علي آل بركت، رئيس قسم تحصيل المخالفات، وسلطان المحمود، المدير التنفيذي للتسويق والخدمات المساندة في وول ستريت للصرافة.

التحول الذكي

وتعد الاتفاقية امتداداً وانسجاماً مع رؤية قيادة الدولة في التحول الذكي عبر كل الخدمات، وتوفير أسرع وأفضل الخدمات والتسهيلات، كما تأتي لتدعم سلسلة الخدمات الأخرى التي تسعى القيادة العامة لشرطة دبي لتطويرها، لتحقيق الكفاءة الشاملة في جميع خدماتنا الموجهة إلى الجمهور.

وتوفر الاتفاقية لكل المتعاملين خيارات تسديد مخالفاتهم وتسوية مدفوعاتهم بشكل دائم، ما يجعل عملية الدفع في غاية السهولة، ويوفر عليهم الوقت والجهد من خلال فروع وول ستريت للصرافة..

ومكاتب بريد الإمارات والبنوك (من خلال الفروع وأجهزة الصراف الآلي والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الهاتفية)، وشركات الصرافة ومراكز الخدمة. وتخول الاتفاقية وول ستريت للصرافة تعيين وكلاء فرعيين لتحصيل المخالفات، بحيث تتولى وول ستريت للصرافة مسؤولية تعيين جهات التحصيل، والقيام بعمليات الربط الإلكتروني وآليات التسوية، نيابة عن القيادة العامة لشرطة دبي.