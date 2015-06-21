«كهرباء دبي» توفر شاحن السيارات الكهربائية

سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي أمس أول مستخدم من فئة الأفراد لمحطات شحن السيارات الكهربائية ضمن مبادرة «الشاحن الأخضر»، إحدى المبادرات الذكية التي أطلقتها الهيئة في إطار تحقيق مبادرة «دبي الذكية»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم.

وتعقيباً على تسجيل أول مستخدم لمحطات الشاحن الأخضر، قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نعمل في الهيئة لتحقيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى في العالم، حيث أطلقنا ثلاث مبادرات استراتيجية واعدة، وهي «شمس دبي» لربط الطاقة الشمسية في المنازل والمباني..

و«التطبيقات والعدادات الذكية»، و«الشاحن الأخضر» لإنشاء بنية تحتية ومحطات شحن السيارات الكهربائية. وستساهم هذه المبادرات بفعالية في تحقيق رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021 والهادفة لجعل مدينة ذكية ومتكاملة ومتصلة ومستدامة في مواردها وذات عناصر بيئية نظيفة وصحية ومستدامة.

كما ستساهم مبادرات الهيئة الذكية، في خلق مستقبل أذكى وأفضل لجميع سكان إمارة دبي، وستكون لها نتائج مهمة في تعزيز جهود اﻟﻬﻴﺌﺔ في خفض البصمة الكربونية والمحافظة على ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ، والدفع بعجلة التنمية المستدامة ﻓﻲ دبي.

محطات مختلفة

وتقوم الهيئة بإنشاء ثلاثة أنواع مختلفة لمحطات شحن السيارات الكهربائية، بحسب دراسة الاستشاريين المشرفين على تنفيذ المشروع، وبما يتوافق وآخر التقنيات المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية حول العالم. والأنواع الثلاثة هي: محطات الشحن السريع، وتستغرق عملية الشحن من 20 إلى 40 دقيقة..

وستتواجد في محطات الوقود وعلى الطرق السريعة؛ ومحطات الشحن المتوسط، وتستغرق عملية الشحن من 2 إلى 4 ساعات، وستتواجد في مراكز التسوق والحدائق والمكاتب وغيرها؛ ومحطات الشحن المنزلي،..

وتستغرق عملية الشحن من 6 إلى 8 ساعات. وتبلغ تكلفة شحن السيارات في محطات الشحن العامة 29 فلساً لكل كيلووات/ ساعة، وبالنسبة للشحن المنزلي يتم تطبيق نفس تعرفة الكهرباء للقطاع السكني.

أول مستخدم

من جهته، عبّر عبد الله بن سليم عن سعادته بكونه أول مستخدم لبطاقات الشاحن الأخضر في دبي، وقال إن السيارات الكهربائية تعد بمثابة خطوة مهمة في مستقبل دبي نحو تعزيز التنمية المستدامة، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة بجعل دبي من أذكى وأفضل مدن العالم وأكثرها تطوراً.

وأشارت الهيئة إلى أن على أصحاب السيارات الكهربائية الراغبين في استخدام محطات الشاحن الأخضر، زيارة أيّ من مراكز خدمة المتعاملين التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، والتسجيل للحصول على بطاقة الشحن الخاصة بمحطات الشاحن الأخضر.