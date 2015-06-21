استعدادات مكثفة لاستقبال طلبة الثانوية العامة اليوم

أكملت مدارس دبي استعداداتها المكثفة لاستقبال طلبة المدارس الحكومية والخاصة التى تدرس منهاج وزارة التربية والتعليم، من حيث تجهيز اللجان وتوزيع أرقام الجلوس على الطلبة، والتأكد من عمل المكيفات جميعها على أكمل وجه، بحيث تكون درجه حرارتها باردة تغطي على الأجواء الحارة التى نعاني منها، ولتوفير بيئة هادئة وغير معكرة خلال فترة الامتحانات النهائية للمرحلة الثانوية، بقسميها العلمي والادبي.

ويتوجه اليوم طلبة القسمين العلمي والأدبي لأداء متحاناته الثانوية العامة، وسط أجواء هادئة تحفها استعدادات مكثفة، سواء على الصعيد الطبي أو على صعيد الصيانة او غيرها، وأكدت إدارات المدارس أنها خلال يومي الإجازة الأسبوعية التي تسبق الامتحانات، قام العاملون بتنظيف المدارس والتأكد من عدم وجود أي عطل في المكيفات في جميع اللجان والممرات.

فرق عمل

وقال الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية، إن المنطقة شكلت لجنة لمتابعة لجان الامتحانات في المدارس، كما قامت بإعلان قوائم الملاحظين والملاحظات وتوزيع طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة على اللجان..

مؤكداً أن الأمور تسير بانتظام، وأن إدارة المنطقة انتهت من تشكيل فرق العمل الخاصة بالامتحانات، وتوصيف مهام العاملين في مركز تقدير ورصد درجات طلبة الصف الثاني عشر بقسميه الأدبي والعلمي، بالإضافة إلى تكليف فريق العمل المشرف على وضع أوراق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث والمؤجلة، وتحديد مهامه وفق معايير بناء الورقة الامتحانية.

ودعا مدير تعليمية دبي، الطلبة إلى الالتزام بالنظم والقوانين وبذل الجهد خلال هذه الأيام، وشدد على ضرورة اتباع كافة اللوائح والقوانين وتجنب مخالفتها، سواء كانت بالتأخير أو محاولات الغش، لافتاً إلى أن المنطقة استعدت بصورة متكاملة ودقيقة..

حيث سينطلق أعضاء اللجان الرئيسية والفرعية لتفقد سير الامتحانات في أول يوم لانطلاقها، وتلمس احتياجات المدارس ورصد أي ملاحظات، إلى جانب فرق الطوارئ التي ستتابع المدارس عن كثب لتفادي أي مشكلات قد تصادفها أو تعيق سير الامتحانات بشكل طبيعي.

خطة محكمة

وناشد إدارات المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج الوزارة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد بصورة دقيقة، والالتزام بالجداول التي حددتها التربية لامتحانات نهاية الفصل الثالث والامتحانات المؤجلة، مؤكداً أن الإجراءات التنظيمية في المنطقة تسير وفق خطة عمل دقيقة ومحكمة..

وتم تشكيل عدد من اللجان لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير، وحث أولياء الأمور على تهيئة الظروف المناسبة للطالب كي يتمكن من اجتياز هذه المرحلة بنجاح.

وقال مدير مدرسة ثانوية دبي منصور شكري، إن المدرسة استعدت بشكل كامل لاستقبال طلبة الثانوية، وقامت بتوزيع الطلبة على اللجان بواقع 22 طالبا في كل لجنة، بإجمالي 9 لجان، شاملا طلبة التعليم الخاص من مدرسة العالم الجديد.

وتم توزيع أرقام الجلوس على الطلبة، والتنبيه على الطلبة بعدم الخروج في ساحات المدرسة قبل أو بعد نهاية الامتحان، حيث خصصت إدارة المدرسة المسرح المدرسي مكانا لتجمع الطلبة قبل وبعد الامتحان، بالإضافة إلى الممرات المدرسية.

وضع مطمئن

وفي ما يخص أوضاع التكييف على وجه التحديد، قال شكري إن المكيفات تعمل بكفاءتها المعتادة ووضعها مطمئن، وهناك خطة لدى المدرسة وشركة متخصصة للصيانة لمواجهة أية مشكلات من هذا النوع، مشيرا إلى وجود ممرض في المدرسة بشكل كامل ليكون على استعداد لإسعاف أي طالب واجه أي طارئ بسبب الاجواء الحارة أو الصيام.

التزام

أفاد مدير مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية جمال الشيبة، بأن إدارة المدرسة حثت الطلبة على بذل المزيد من الجهد في المذاكرة خلال ايام الامتحانات، والالتزام بالوقت المحدد للامتحان، وعدم الخروج من اللجان الا بعد الوقت المحدد، مؤكدا أن إدارة المدرسة تأكدت من عمل جميع المكيفات بالشكل الجيد الذي لا يوتر الطلبة، وأن إدارة المدرسة تعمل على مدار اليوم لتوفير بيئة مناسبة للطلبة وتوفير جميع سبل الراحة لهم.