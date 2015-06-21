حكام عجمان والفجيرة وأم القيوين يستقبلون المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، كلا على حده، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان الفضيل.

>عجمان

>واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بقصر الزاهر الليلة قبل الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الذي قدم لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما استقبل صاحب السمو حاكم عجمان، معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، واللواء علي عبدالله علوان القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والعميد محمد عبدالله علوان مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بعجمان، الذين قدموا التهنئة لسموه بحلول الشهر الفضيل .

وتقبل صاحب السمو حاكم عجمان التهاني من الشيوخ والأعيان وكبار المسؤولين ورجالات الدولة والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين توافدوا على قصر الزاهر للتهنئة بشهر رمضان المبارك.

> وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة داعين العلي القدير أن يعيدها على سموه بالصحة والسعادة.

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية بعجمان، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري بعجمان، وعدد من الشيوخ و كبار المسؤولين.

حاكم الفجيرة

>كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مساء أول من أمس ولليوم الثاني على التوالي، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والتجار والمواطنين والمقيمين الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية.

حضر الاستقبالات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

أم القيوين

ومن جانبه استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة قبل الماضية بقصر سموه، وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الذي قدم لتهنئة سموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتبادل سموهما التهاني بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين وتوجها بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على قيادتنا الرشيدة بالخير والعزة وعلى دولتنا وشعب الإمارات بالتقدم والرخاء والازدهار.



> كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل، ومن معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي، ووكلاء الوزارات ومديري الدوائر والهيئات الحكومية ورؤساء البنوك وأصحاب الشركات العاملة بالدولة.



> حضر الاستقبالات الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعود بن راشد المعلا الخيرية والإسلامية، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.