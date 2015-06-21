محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان حــــــكام الإمارات وأولياء العهود

رفع أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات أسمى التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ليواصل قيادة مسيرة الخير والعطاء والنماء وفق منهجه الحكيم الذي عزز تقدم وتطور وطننا الغالي.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقصر المشرف مساء أمس أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد استقبل في وقت سابق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، حيث تبادلوا التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلين الله عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

استقبال

واستقبل سموهما في قصر المشرف في أبوظبي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، كما استقبل سموهما بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام.

لقاء

فقد استقبل سموهما سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة يرافقهم عدد من الشيوخ والمسؤولين.

تهان

وتبادل الجميع التهاني بحلول شهر رمضان الكريم، راجين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا نعمتي الرخاء والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

حضور

حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان..

وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ..

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية .

وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة نائب رئيس مجلس إدارة طيران الاتحاد وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.

ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ أحمد بن سيف آل نهيان ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار الشخصيات والمسؤولين في الدولة.

وأدى أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وسمو أولياء العهود وسمو نواب الحكام والشيوخ صلاة المغرب بقصر المشرف، حيث أم المصلين صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بعدها تناول الجميع مأدبة الإفطار التي أقيمت في القصر.