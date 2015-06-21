عمرو أديب معلقا على اعتقال أحمد منصور بمطار برلين: "بركات شهر رمضان"

قال الإعلامى عمرو أديب، إن القبض على مذيع قناة الجزيرة القطرية أحمد منصور، لم يكن متوقعا من قبل الجانب الألمانى، ولكن هذا يبين أن الأوراق الخاصة بعنف الإخوان والتى قدمتها الدولة المصرية للجهات الأجنبية صحيحة، مضيفاً "النهارده ضربنا 40 عصفور بحجر واحد، واللى حصل من بركات شهر رمضان".

وأضاف أديب عبر برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن جماعة الإخوان تعرضوا اليوم لصدمة كبرى لم يتعرضوا لها منذ ثورة 30 يونيو، بعد سماعهم القبض على أحمد منصور بمطار برلين، مضيفاً "وكل واحد من الخرفان عرف إن السكينة بتاعته موجودة فى كل دولة فى العالم".

وأوضح عمرو أديب، أن دول العالم الآن اعترفت بالدولة المصرية ورئيسها وحكومتها ومؤسساتها الشرعية وبدأ يعرف يطارد جماعة الإخوان، فيما دشن أديب عبر البرنامج هاشتاج باللغة العربية والأجنبية تحت اسم "المصريون_يطالبون_بتسليم_المجرم_أحمد_منصور_للسلطات_المصرية" ، وآخر باسم " المجرم_أحمد_منصور".

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