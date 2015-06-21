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مجموعة حقوقية سودانية تتبنى حملة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية

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مجموعة حقوقية سودانية تتبنى حملة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية مجموعة حقوقية سودانية تتبنى حملة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية
تبنت المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان بالسودان ، حملة لمناهضة المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك على خلفية ما تم فى قمة الاتحاد الأفريقى الخامسة والعشرين الأخيرة فى جوهانسبيرج بجنوب أفريقيا وما صحبها من ملابسات بشأن قراراتها المتعلقة بالرئيس السودانى عمر البشير .

وقال إبراهيم عبد الحليم رئيس المجموعة - خلال اجتماعها الدورى الذى عقد مساء اليوم السبت بمقرها بالخرطوم - إن الاجتماع قرر تكوين لجنة لوضع تصور للاتصال والتحرك مع الجهات المعنية الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وترتيب حملة إعلامية توضح للرأى العام ما جرى من ملابسات فى القمة الأفريقية الأخيرة .

وأضاف عبد الحليم أنه سيتم إجراء لقاءات مع جهات الاختصاص الحكومية بغرض وضع خطة إستراتيجية تهدف إلى الخروج الجماعى للدول الإفريقية من المحكمة الجنائية ، وكذلك تعضيد وتقوية الصلات مع مجتمع جنوب إفريقيا عبر منظمات المجتمع المدنى التى كان لها موقف إيجابى تجاه قضايا السودان المختلفة .
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