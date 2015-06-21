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متطوعون يساعدون «دو» لتعبئة 5 آلاف صندوق خيري

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متطوعون يساعدون «دو» لتعبئة 5 آلاف صندوق خيري متطوعون يساعدون «دو» لتعبئة 5 آلاف صندوق خيري

انضم أكثر من 140 متطوعاً من أفراد المجتمع الإماراتي إلى موظفي دو لمساعدتهم في تعبئة وتغليف 5000 صندوق صديق للبيئة وقابل لإعادة الاستخدام يحتوي على مواد غذائية أساسية خلال شهر رمضان، وذلك دعماً لمبادرة «موائد الرحمن» التي تنظم هذا العام في إطار التعاون بين دو وتراحم. وسيوزع المتطوعون ابتداءً من ثاني يوم رمضان الصناديق على الأسر الإماراتية في جميع أنحاء إمارة دبي والإمارات الشمالية.

وتدعو دو المتطوعين للمساعدة في دعم جهود تعبئة وتغليف الصناديق المتبقية (15 ألفاً) وتوزيعها، وذلك بين 5 مساءً وحتى 1 صباحاً في نادي النصر بدبي. ويمكن للمتطوعين من مختلف أنحاء الدولة التبرع بوقتهم للمساعدة في إنتاج صناديق المواد الغذائية عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى (csr@du.ae) أو زيارة الموقع لـ «دو».

وقالت هالة بدري، النائب التنفيذي للرئيس للإعلام والاتصال في «دو» إن الهدف جمع أفراد المجتمع الإماراتي في إطار مبادرة تطوعية معبرة.

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