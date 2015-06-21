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وزارة البيئة والمياه تشارك في مؤتمر دولي للأمن الغذائي

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وزارة البيئة والمياه تشارك في مؤتمر دولي للأمن الغذائي وزارة البيئة والمياه تشارك في مؤتمر دولي للأمن الغذائي

شارك معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، في جلسات رفيعة المستوى في المؤتمر الدولي «لا مزيد من الأغذية لإضاعتها ـ العمل العالمي لوقف خسائر وفقد الأغذية»، والمنعقد خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو الجاري في مدينة لاهاي الهولندية، بمشاركة عدد من الوزراء وشخصيات دولية يمثلون قطاعات البيئة والعمل والاقتصاد والصناعة، ورؤساء عدد من المنظمات الدولية.

وأفاد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، بأن أكثر من ثلث الغذاء المنتج في العالم يهدر كل عام، بحسب منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO)، وعليه فإن هناك حاجة ماسة إلى ضرورة دعم الجهود الدولية للحد من خسارة الغذاء في العالم، مشيراً إلى أن مشاركة دولة الإمارات في هذا المؤتمر تأتي في إطار حرصها على تعزيز الأمن الغذائي باعتباره على سلم أولوياتها.

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