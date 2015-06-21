«قافلة الخير» توزع هدايا ومواد إرشادية في دبي

انطلقت حملة قافلة الخير ضمن فعاليات «ملتقى دبي الرمضاني» في دورته الرابعة عشرة لتستمر حتى السبت 4 يوليو 2015، والذي يقام برعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. وتهدف «قافلة الخير» إلى التعريف بفضائل شهر رمضان الكريم وتعاليمه السمحة، والفعاليات والأنشطة المصاحبة لملتقى دبي الرمضاني الرابع عشر.

يشارك في القافلة 14 متطوعاً. وقال حمد محمد بن مجرن، نائب الرئيس الأول لمكتب دبي للفعاليات والمؤتمرات في دائرة السياحة والتسويق التجاري والمشرف العام لملتقى دبي الرمضاني: "باتت قافلة الخير إحدى أهم وأبرز الفعاليات المصاحبة للملتقى، إذ تسهم في رسالة التثقيف والتعريف بشهر رمضان الأغر، والذي ينتظره الجميع من عام لعام لما يحتويه من خير وبركة.