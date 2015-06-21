مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية تسلم شيك زكاة للهلال الأحمر

سلمت مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية شيك زكاة بقيمة 5 ملايين درهم إلى هيئة الهلال الأحمر بدبي لتوزيعه نيابة عن البنك للمستحقين من ضمن الحالات التي تتقدم الى الهيئة طلبا للمساعدة.

وذكر عبدالرزاق العبدالله الرئيس التنفيذي للمؤسسة ان المؤسسة دأبت سنويا على توزيع مبالغ الزكاة المجمعة لدى البنك للمؤسسات الخيرية والانسانية لتوزيعها على المستحقين وتقدم العبدالله بالتهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات وأصحاب السمو أولياء العهود ونواب الحكام، حفظهم الله، وإلى شعب الامارات والمقيمين على أرضها الطيبة وشعوب الامة الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع باليمن والخير والبركة. وقام باستلام الشيك محمد عبدالله الزرعوني مدير عام هيئة الهلال الاحمر بدبي، حيث تقدم بالشكر للقائمين على مؤسسة دبي الاسلامي الانسانية وبنك دبي الاسلامي .