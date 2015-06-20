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روسيا تتجه لتصنيع حاملة طائرات متعددة المهام محل «ميسترال»

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روسيا تتجه لتصنيع حاملة طائرات متعددة المهام محل «ميسترال» روسيا تتجه لتصنيع حاملة طائرات متعددة المهام محل «ميسترال»

مخطط للسفينة لافينا

صرح أحد كبار ممثلي المجمع الصناعي العسكري لوكالة “نوفوستي”، أن المركز الحكومي الروسي للأبحاث “كريلوف” وضع مخطط لسفينة هجومية برمائية “لافينا” لتحل محل حاملة الطائرات “ميسترال”.

وقال:”وضع مركز “كريلوف” مخطط لحاملة طائرات “لافينا”، بوزن 24 طن، أي أكثر من وزن ميسترال”، وسيـتألف طاقم السفينة من 320 شخصًا، ستبلغ سرعتها القصوى 22 عقدة، وبالإضافة إلى ذلك سيكون بوسع السفينة أن تحمل على ظهرها قوات إنزال بتعداد 500 شخصا و 50 عربة مدرعة. ووفقا للمصدر تضم مجموعة المروحيات المرابطة على متن السفينة تبلغ 16 مروحية، بما في ذلك مضادات للغواصات وطائرة البحث والإنقاذ كا-27، والطائرة القتالية كا-29 وكا-52ك.

ومن المقرر أيضا أن تحوي على 6 زوارق للإنزال من مشروع 11770 “سيرنا” أو 6 زوارق هجومية من مشروع 03160 “رابتور”. وأضاف المصدر، في تصريحات على هامش فعاليات معرض «الجيش 2015» بضواحي موسكو ونقلتها وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية، أن مكتب «نيفسكوية» للتصميم الهندسي صمم أيضًا مشروع سفينة إنزال «بريبوي» بوزن 14 ألف طن، قد تكون بديلًا كذلك لسفينة «ميسترال» الفرنسية.

سبوتنيك

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