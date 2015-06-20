«مرسي» بالبدلة الحمراء غدًا في «التخابر»

تنظر غدًا الاحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى ” المعزول ” و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، فى قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر .

تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد

ومن المقرر ان تقوم المحكمة غدا باستكمال فض احراز القضية، والجدير بالذكر أن غدًا اول ظهور للرئيس الأسبق محمد مرسى بالبدلة الحمراء بعد صدور حكم عليه بالاعدام بقضية الهروب من سجن وادى النطرون وخاصة بعد ان احضر له المحامى عبد المنعم عبد المقصود دفاع قيادات الاخوان البدلة الحمراء ليقوم بارتدائها طبقا للقانون بدلا من بدلة السجن الزرقاء.