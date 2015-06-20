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مدير أمن القليوبية يكرم قيادات المباحث الجنائية تقديرا لجهودهم

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مدير أمن القليوبية يكرم قيادات المباحث الجنائية تقديرا لجهودهم مدير أمن القليوبية يكرم قيادات المباحث الجنائية تقديرا لجهودهم
قام اللواء عبد العظيم نصر الدين مديرأمن القليوبية بتكريم الضباط المتميزين من إدارة البحث الجنائى بالأقسام والمراكز المختلفة على مستوى المحافظة وكرم اللواء عرفة حمزة مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية تقديرا لجهودهم.

تم تكريم كل من العميد حسام فوزى رئيس مباحث المديرية والعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة والعقيد عبدالحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة وعدد من ضباط وأفراد مباحث الأقسام والمراكز تقديرا لمجهوداتهم فى القبض على العديد من العناصر الإجرامية الخطيرة.

وقام مدير الأمن بمنح الضباط المكرمين شهادات تقدير مؤكدا أن هذا التكريم يأتى حرصا على تقدير دورهم فى الحفاظ على المنظومة الأمنية وإعادة الاستقرار للمواطنين.
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