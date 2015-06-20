بالصور.. تطوير مداخل الإسماعيلية استعدادًا لافتتاح قناة السويس

قام اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة مايجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل مداخل المحافظة والطرق والمحاور المرورية الرئيسية، ضمن خطة إعادة تأهيل الإسماعيلية من جديد استعدادًا لافتتاح قناة السويس.

وخلال الجولة أكد محافظ الإسماعيلية أنه لابد من الاستنفار الكامل وشحذ كل الهمم والطاقات لجميع العاملين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة بكافة مستوياتها، والعمل الدءوب والمتواصل بجميع الوحدات المحلية لإعادة تأهيل الإسماعيلية من جديد واستعادة وجهها الحضارى المشرق.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال الحدث العالمى الكبير والافتتاح الأسطورى لمشروع قناة السويس الجديدة المرتقب فى السادس من شهر أغسطس القادم، وبحضور رئيس الجمهورية وعدد كبير من زعماء ورؤساء وسفراء مختلف دول العالم.

ورافق المحافظ خلال جولته المهندس أبو السعود جهلان، السكرتير العام للمحافظة والأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة أبوصوير ومحمد عبد المنعم، رئيس حي ثان الإسماعيلية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



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الطريق الدائري



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المحافظ فى بداية الجولة



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المحافظ وعدد من القيادات يتفقدون مدخل الاسماعيلية



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ري الحدائق والطرق بمداخل المحافظة



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المحافظ اثناء تفقده مدخل ابوصوير



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تفقد طريق الاسماعيلية القاهرة



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صيانة لمواسير المياه والصرف الصحى بالمداخل



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حوار بين المحافظ ورئيس مدينة ابوصوير فى حضور السكرتير العام