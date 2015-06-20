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مديرية أمن الغربية تسدد ديون أحد الغارمين

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مديرية أمن الغربية تسدد ديون أحد الغارمين مديرية أمن الغربية تسدد ديون أحد الغارمين
قام قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية بعمل التحريات حول أحد المساجين ويدعى محمد ب ع 50 سنة عامل مقيم قرية القضابة مركز بسيون والمحكوم عليه بالسجن سنة فى القضية 5708 جنح مركز كفر الزيات لسنة 2014 إيصال أمانة لسابقة قيامه باقتراض مبلغ 5 آلاف جنيه من شخص يدعى محمد ش لمروره بضائقة ماليه وتعثره فى سداد المبلغ.

وقام قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية بالتنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدنى بسداد مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة إيصال الأمانة، وقررت النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيله.

واستقبل اللواء عبد الحميد الحصى، مدير أمن الغربية، المواطن بمكتبه فى حضور العميد مجدى سعد، رئيس قسم حقوق الإنسان بمديرية أمن الغربية، بعد إخلاء سبيله وإيقاف تنفيذ العقوبة.
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