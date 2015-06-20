وصول 75 ألف كرتونة رمضانية لتوزيعها على مستحقى الضمان والأسر الفقيرة بقنا

أعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا حسين السيد يوسف، اليوم السبت، وصول 75 ألف كرتونة رمضانية؛ لتوزيعها على مستحقى الضمان والأسر الفقيرة بالمحافظة كدفعة أولى من 225 ألف كرتونة سيتم توزيعها على ثلاث مراحل.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا - فى تصريح اليوم - إنه سيتم خلال الأيام المقبلة توزيع 15 ألف كرتونة من جمعية الأورمان موزعة على 83 جمعية أهلية على مستوى المحافظة، كما سيتم توزيع 3500 كرتونة من جمعية مصر الخير على الأسر الفقيرة.

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