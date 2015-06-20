محافظ الإسكندرية: دعم أطول مائدة إفطار بـ7500 وجبة بإجمالى 350 ألف جنيه

قال هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، إن عددًا من رجال الأعمال بالإسكندرية أعلنوا اليوم تقديمهم الدعم المادى والمعنوى فى الاحتفالية العالمية لتنظيم أطول مائدة إفطار فى العالم والتى أطلق فكرتها مجموعة من الشباب الجامعى لتسجيلها بموسوعة "جينيس العالمية" وتبنت المحافظة دعمها.

وقال المحافظ فى تصريحات له على هامش اجتماع عقده مساء اليوم السبت، بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، لمناقشة كيفية تقديم الدعم للشباب من أجل إنجاح الفعالية المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، أنه تم الاتفاق مبدئيًا على توفير 7500 وجبة إفطار بدعم من رجال الأعمال بقيمة إجمالية بلغت نحو 350 ألف جنيه، بالإضافة لدعوة عددٍ من الجهات التنفيذية منهم القوات المسلحة والشرطة للمشاركة فى الفعالية من خلال تقديم المساعدات العينية والتأمين وكذا مشاركة المواطنين فى حضور الإفطار.

وأوضح المسيرى أن المحافظة تحمست للفكرة الشبابية، نظرًا لأهميتها الدولية وما سينعكس على ذلك من المساهمة فى تنشيط السياحة، وتأكيد الرسالة التى طالما تحاول مصر نشرها فى الخارج بعودة الأمن والأمان للبلاد، وإبراز جانب من الحياة المصرية، ممثلا فى جمع أكبر عدد من أبناء الإسكندرية للإفطار على كورنيش الإسكندرية، علاوة على إعادة روح المحبة بين أطياف الشعب من خلال أكبر مائدة رمضانية.

وكان قد حضر الاجتماع عدد من رجال الأعمال منهم وسيم محيى الدين، مالك مجموعة فنادق سان جيوفانى، وخالد فتح الله، مالك سلسلة فتح الله التجارية، ومروان السماك رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.