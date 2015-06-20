تشكيل الأهلي: إسلام رشدي أساسيا أمام الجونة.. وصبحي على الدكة

يلعب إسلام رشدي أساسيا في تشكيل الأهلي أمام الجونة ضمن الجولة 34 من الدوري المصري.

إسلام رشدي يشارك بعدما تألق في الدقائق المعدودة التي ظهر فيها مع الأهلي خلال لقاء مصر للمقاصة في الجولة المنصرمة.

ويلعب رشدي مع عبد الله السعيد ووليد سليمان الثنائي العائد للأهلي من الإيقاف.

ويرتكز هندريك هلمكه مع حسام عاشور في وسط الأهلي أمام الخط الخلفي المكون من محمد هاني وسعد سمير ومحمد نجيب وصبري رحيل.

وفيما يلي التشكيل كاملا:

المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد هاني - سعد سمير – محمد نجيب – صبري رحيل

الوسط: هندريك – حسام عاشور – وليد سليمان – عبد الله السعيد – إسلام رشدي

الهجوم: أحمد عبد الظاهر