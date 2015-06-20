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مباشر - الأهلي 1-1الجونة.. تريزيجيه يدخل لمساعدة الفريق الأحمر

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مباشر - الأهلي 1-1الجونة.. تريزيجيه يدخل لمساعدة الفريق الأحمر مباشر - الأهلي 1-1الجونة.. تريزيجيه يدخل لمساعدة الفريق الأحمر

متابعة حية ومباشرة لمباراة الأهلي والجونة في الجولة 35 من الدوري المصري.

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الأهلي يحتل المرتبة الثالثة برصيد 64 نقطة والجونة 14 بالترتيب 43 نقطة.

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جووول.. إسلام رشدي بتصويبة من خارج منطقة الـ18 تمنح الأهلي التقدم في مباراة الجونة.

شاهد الهدف بالضغط على هذا الرابط..

ويلعب الأهلي بإيقاع سريع في الهجمات. يتحرك بشكل جيد على الجانبين من خلال صبري رحيل يسارا ومحمد هاني يمينا.

الأهلي طوال الشوط الأول كان الأسرع في بناء الهجمة، لكن يعيبه غياب اللمسة قبل الأخيرة وبطئ تحرك أحمد عبد الظاهر في المقدمة.

مع بداية الشوط الثاني دخل رمضان صبحي مكان وليد سليمان للحفاظ على تقدم الأهلي.

دخل عمرو جمال كذلك أرض الملعب بعد غياب طويـــل امتد لثمانية أشهر.

وسجل إسلام محارب هدفا للجونة عكس اتجاه اللعب من كرة عبد الفتاح الأغا وضعها محارب بإتقان بعدما خدع حارس الأهلي.

وقرر فتحي مبروك المدير الفني للأهلي الدفع بتريزيجيه مكان إسلام رشدي لزيادة القدرة الهجومية للشياطين الحمر.

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