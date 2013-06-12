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كيفية علاج التهابات اللسان؟؟

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كيفية علاج التهابات اللسان؟؟ كيفية علاج التهابات اللسان؟؟

هل فكرت يوما فى أمراض قد تهاجم اللسان ؟ وما هى أسباب تلك الأمراض ؟ تقول الدكتورة سحر وهدان استشارى جراحات الفم والأسنان إن التهاب اللسان لا يمكن أن يأتى منفردا وإنما يصاحبه بعض الأمراض كالتهابات الغدة الليمفاوية أو ألم بالمعدة.

وأضافت سحر أن مرض التهاب اللسان قد يسبب احمراره وظهور فقاعات أو تقرحات، ويتحول اللسان إلى اللمعان، وتختفى الحليمات الخيطية عند نقص الحديد، أو تظهر بقع غير منتظمة وخطوط على ظهر اللسان مع ألم حارق.

وأهم أسباب مرض التهاب اللسان هى نقص الحديد أو زيادة حموضة المعدة أو عدم الاعتناء بالفم واللثة على وجه الخصوص .

ويصاحب مرض التهاب اللسان أعراض معينة كصعوبة فى المضغ والبلع أو التحدث والتهاب وتغير لون اللسان وتورم اللسان.

ولعلاج تلك الحالة ننصح المريض دوما بالاهتمام بنظافة الفم والأسنان وغسلها مرتين يوميا قد توصف المضادات الحيوية والأدوية المضادة للفطريات، أو غيرها إذا ما كانت التهاب اللسان هو بسبب الفطريات كما تستخدم التغييرات فى النظام الغذائى والمكملات لعلاج فقر الدم ونقص التغذية إذا كانت هى السبب فى التهاب اللسان.

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مصر 365