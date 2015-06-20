دارسة: تناول ‏100‏ جرام من التمر يمنح الصائم ‏253‏ سعرا حراريا

أكدت الدكتورة سحر العقبى، الأستاذ بشعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومى للبحوث على أهمية التمر، كأحد الركائز الأساسية للصائم رمضان سواء فى إفطاره أو فى سحوره.

وقالت العقبى فى دراسة لها أن التمر يحتوى على مواد غذائية تساعد على النمو وأخرى تساعد على بناء الإنزيمات الضرورية للعمليات الحيوية فى جسم الإنسان والحفاظ على سلامته من الأمراض‏،‏ ومنها ما يمده بالطاقة الحرارية اللازمة له ومن الممكن للإنسان أن يعيش وقتا طويلا معتمدا على البلح.‏

وأشارت العقبى إلى أن كل‏ 100‏ جرام من الجزء المأكول من التمر يعطى ‏253‏ سعرا حراريا‏،‏ مؤكدة أن من أهم السكريات الموجودة فى الرطب والتمر الجلوكوز والفركتوز، حيث إنها سكريات تمتص سريعا.

وأوضحت أنه من الفوائد العلاجية للتمر أن له تأثيرا مهدئا للأعصاب كما يحتوى على عنصر الحديد للوقاية من حدوث الانيميا فى الصغار والكبار على حد سواء ويحتوى على الكالسيوم المفيد فى تقوية الأسنان‏".

وتابعت، العقبى فى دراستها التمر يزيد من فاعلية الأعضاء ويصلح المعدة وعصارتها ويفيد الكبد وعملية إدرار البول ومضاد للحموضة الزائدة وللإمساك‏،‏ ومن الملاحظ أن غالبية سكان الواحات لا يصابون بمرض السرطان ولا يعرفونه‏،‏ حيث إنهم يعتمدون على التمر والرطب فى غذائهم‏.‏

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